США оставляют в Афганистане военное оборудование и снаряжение на $85 млрд - Трамп-младший

США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд, написал в воскресенье в Twitterсын экс-президента США Дональд Трамп-младший.
"На будущее... террористам "Талибана" оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.
Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22 тыс. 174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64 тыс. 363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162 тыс. 042 переносные радиостанции, 16 тыс. 035 приборов ночного видения, 358 тыс. 530 автоматов, 126 тыс. 295 пистолетов, 176 пушек.
Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".
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