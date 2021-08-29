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Дальнее зарубежье 29.08.2021 19:22

В Пентагоне подтвердили удар в Кабуле по цели, связанной с ИГ

США в воскресенье нанесли удар с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу" близ кабульского аэропорта, сообщает USA Today со ссылкой на Пентагон.

По данным оборонного ведомства США, цель имела отношение к афганскому подразделению "Исламского государства".

О жертвах среди мирного населения Пентагон не сообщает.

Между тем, телеканал Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" Забиуллу Муджахида сообщил, что удар был нанесен по смертнику, намеревавшемуся атаковать аэропорт Кабула.

Со своей стороны, директор Афганского медиа- и коммуникационного центра Камалуддин Камаль написал в Twitter, что этим ракетным ударом разрушен дом, в котором жили три семьи, среди пострадавших - шесть человек, четверо из которых - дети.

Он не уточнил, идет ли речь о погибших, или о раненых.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]