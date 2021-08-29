Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США - госсекретарь

В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые высказали желание эвакуироваться, сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь Энтони Блинкен.
"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе This week.
Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.
"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.
Президенту и первой леди Азербайджана представлен генплан города Шуша
Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими ускоренными темпами
Алиев поздравил азербайджанских спортсменов с золотыми медалями Паралимпийских игр в Токио
Строительство в Азербайджане Дороги Победы в Шушу завершается
США могут попытаться разместить ядерное оружие в космосе под предлогом терраформирования Марса - Рогозин
Скончался экс-президент МОК Жак Рогге
В соцсетях активно обсуждают "сон" Байдена на встрече с израильским премьером Беннетом
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог