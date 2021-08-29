Президенту и первой леди Азербайджана представлен генплан города Шуша

29 августа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Шуша, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
"Президент и первая леди были проинформированы о том, что при подготовке генплана за основу бралось сохранение исторического величия города. Все проекты, реализуемые в культурной столице Азербайджана, будут основаны на единстве истории и современности, и вскоре, как и прежде, Шуша превратится в один из красивейших городов мира", - отмечается в сообщении.
Кроме того, наряду с имеющимися в городе 36,2 км дорог, в городе запланировано строительство 17,6 км новых дорог.
Также генплан предусматривает строительство "зеленых коридоров" с целью сохранения и развития ландшафта в соответствии с рельефом города.
В Шуше предусматривается строительство нового жилого массива общей площадью 46,765 кв. метров. Он будет включать 6 кварталов, население которых составит 2 тыс. 020 человек. Таким образом, в жилмассиве запланировано строительство 25 домов.
29 августа был заложен фундамент 3-, 4- и 5-тиэтажных домов 1-го квартала. Они будут построены в типичном для Шуши архитектурном стиле.
Президент Алиев и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента нового жилого массива.
А.Салаева
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