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Дальнее зарубежье 30.08.2021 10:15

США могут прекратить дипломатические присутствие в Афганистане с 1 сентября - Блинкен

Дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск из Афганистана 31 августа маловероятно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то этого вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

В то же время, по словам дипломата, "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября".

"Для этих усилий нет крайнего срока. И у нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - добавил госсекретарь.

Блинкен сослался на высокопоставленного представителя талибов, который выступил по телевидению и радио, и заверил, что свобода передвижения сохранится и после 31 августа. Он, отметил Блинкен, "даже специально сказал, что те, кто работал на американцев, и те, кто хочет уехать по какой-либо причине, получат эту свободу".

Госсекретарь отметил: " Эта свобода перемещения имеет важное значение для того, чтобы международное сообщество могло полагаться на движение "Талибан" в будущем".

"Мы очень тесно работаем с другими странами, мы собираемся убедиться, что у нас есть средства для этого - функционирующий аэропорт, другие способы выезда из страны. Все это то, над чем мы работаем в ближайшие дни", - подчеркнул Блинкен.

"Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем", - сказал он.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]