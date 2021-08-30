США могут прекратить дипломатические присутствие в Афганистане с 1 сентября - Блинкен

Дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск из Афганистана 31 августа маловероятно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то этого вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
В то же время, по словам дипломата, "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября".
"Для этих усилий нет крайнего срока. И у нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - добавил госсекретарь.
Блинкен сослался на высокопоставленного представителя талибов, который выступил по телевидению и радио, и заверил, что свобода передвижения сохранится и после 31 августа. Он, отметил Блинкен, "даже специально сказал, что те, кто работал на американцев, и те, кто хочет уехать по какой-либо причине, получат эту свободу".
Госсекретарь отметил: " Эта свобода перемещения имеет важное значение для того, чтобы международное сообщество могло полагаться на движение "Талибан" в будущем".
"Мы очень тесно работаем с другими странами, мы собираемся убедиться, что у нас есть средства для этого - функционирующий аэропорт, другие способы выезда из страны. Все это то, над чем мы работаем в ближайшие дни", - подчеркнул Блинкен.
"Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем", - сказал он.
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