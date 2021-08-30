Китай считает важным для США продолжать взаимодействие с талибами - глава МИД КНР

После кардинального изменения обстановки в Афганистане все заинтересованные стороны должны продолжить взаимодействие с пришедшим к власти движением "Талибан", сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

"В частности, Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану столь необходимую ему экономическую и гуманитарную помощь, средства к существованию", - заявил Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В МИД КНР сообщили, что, по словам Ван И, следует помочь новому афганскому режиму в организации нормальной работы правительственных учреждений, поддержании социального обеспечения и стабильности, обуздании девальвации валюты и роста цен, чтобы страна "как можно скорее встала на путь мирного восстановления".

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Факты еще раз доказывают, что война в Афганистане не достигла цели по уничтожению террористических сил в Афганистане. Поспешный вывод войск США и НАТО, вероятно, предоставит возможность для всех видов арабских террористических организаций вернуться в страну".

Соединенные Штаты, руководствуясь принципами уважения суверенитета и независимости Афганистана, "должны предпринять практические действия, чтобы помочь Афганистану контролировать терроризм и прекратить насилие, а не прибегать к двойным стандартам или выборочной борьбе с террористическими силами", сказал министр иностранных дел Китая.

Он отметил, что "американская сторона четко понимает причины нынешнего хаоса в Афганистане".

По словам Ван И, если СБ ООН хочет предпринять какие-либо действия, то они должны способствовать ослаблению, а не обострению противоречий, помогать плавному урегулированию ситуации в Афганистане, а не возвращению к беспорядкам.

Госдепартамент США, сообщая о беседе, отметил, что Блинкен заявил Ван И о важности того, чтобы международное сообщество потребовало от талибов выполнения публичных обязательств, которые они взяли на себя в отношении свободы передвижения для афганцев и иностранных граждан.