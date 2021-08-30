Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0231 GBR   2.3412 TRY   0.2035

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 68.74 1.32 Brent 72.70 1.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2021 10:30

Китай считает важным для США продолжать взаимодействие с талибами - глава МИД КНР

После кардинального изменения обстановки в Афганистане все заинтересованные стороны должны продолжить взаимодействие с пришедшим к власти движением "Талибан", сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

"В частности, Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану столь необходимую ему экономическую и гуманитарную помощь, средства к существованию", - заявил Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В МИД КНР сообщили, что, по словам Ван И, следует помочь новому афганскому режиму в организации нормальной работы правительственных учреждений, поддержании социального обеспечения и стабильности, обуздании девальвации валюты и роста цен, чтобы страна "как можно скорее встала на путь мирного восстановления".

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Факты еще раз доказывают, что война в Афганистане не достигла цели по уничтожению террористических сил в Афганистане. Поспешный вывод войск США и НАТО, вероятно, предоставит возможность для всех видов арабских террористических организаций вернуться в страну".

Соединенные Штаты, руководствуясь принципами уважения суверенитета и независимости Афганистана, "должны предпринять практические действия, чтобы помочь Афганистану контролировать терроризм и прекратить насилие, а не прибегать к двойным стандартам или выборочной борьбе с террористическими силами", сказал министр иностранных дел Китая.

Он отметил, что "американская сторона четко понимает причины нынешнего хаоса в Афганистане".

По словам Ван И, если СБ ООН хочет предпринять какие-либо действия, то они должны способствовать ослаблению, а не обострению противоречий, помогать плавному урегулированию ситуации в Афганистане, а не возвращению к беспорядкам.

Госдепартамент США, сообщая о беседе, отметил, что Блинкен заявил Ван И о важности того, чтобы международное сообщество потребовало от талибов выполнения публичных обязательств, которые они взяли на себя в отношении свободы передвижения для афганцев и иностранных граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АФГАНИСТАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Китай и Россия были бы рады, если бы США продолжили тратить миллиарды на Афганистан - Байден Президент Таджикистана обсудил с главой Минобороны Китая ситуацию в Афганистане США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане КНР хочет играть важную роль в мирном урегулировании в Афганистане - Ху Цзиньтао Китайско-афганские отношения выходят на новый уровень, заявляют в Кабуле В НАТО приветствовали бы финансовый вклад РФ и Китая в поддержку афганских сил безопасности после вывода международных сил

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]