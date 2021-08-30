AzerGold направит около 3,5 млн манатов на услуги консультанта для подготовки ТЭО разработки месторождения Филизчай

ЗАО "AzerGold" привлекло канадскую компанию Micon Internatinal Co Limited в качестве консультанта для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и первичного детального проектирования разработки месторождения полиметалических руд Филизчай.

Согласно данным сайта etender.gov.az, данная компания стала победителем соответствующего тендера "AzerGold". С Micon Internatinal Co Limited заключен контракт.

Стоимость договора - 3 млн 485 тыс. 982,2 маната.

Как сообщалось, AzerGold планирует в 2025 году начать активную разработку месторождения полиметаллических Филизчай. Запасы руд с содержанием цинка, золота, серебра, меди и свинца для первого этапа разработки месторождения оцениваются около 60 млн тонн. Вместе с тем, ожидается, что по результатам планируемых исследований, общие запасы руд на месторождении увеличатся до 120 млн тонн. До начала разработки месторождения Филизчай потребуется осуществить работы по определению ресурсного потенциала, подсчету запасов и их подтверждению, по подготовке технико-экономического обоснования и строительству.

Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.

На месторождении преобладают залежи цинка, содержание которого в руде составляет 4,27%. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, висмут, селен и теллур.

Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.

По оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова