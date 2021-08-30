Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0231 GBR   2.3412 TRY   0.2035

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 68.74 1.32 Brent 72.70 1.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2021 11:01

Ракетный обстрел кабульского аэропорта не помешал его работе - Белый дом

Недавний ракетный обстрел международного аэропорта Кабула не вызвал сбоев в его работе, о чем и было доложено президенту США Джо Байдену, говорится в обнародованном в понедельник заявлении Белого дома.

"Президента проинформировали, что операции в международном аэропорте имени Хамида Карзая нарушены не были, и (власти США - ИФ) вновь подтвердили, что командиры удвоили усилия с целью сделать все необходимое для защиты наших войск на месте событий", - отмечается в документе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что по аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено пять ракет. По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны.

Также он выразил мнение, что за атакой стоят боевики афганского подразделения террористической группировки "Исламское государство" , но отметил, что быть уверенным в этом пока нельзя.

В субботу президент Байден предупредил, что американское военное командование ожидает новый теракт в районе кабульского аэропорта в течение 24 - 36 часов. Американцам было рекомендовано покинуть этот район.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАБУЛ, ОБСТРЕЛ, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Военные США начали прибывать в Кабул для обеспечения эвакуации американского дипперсонала - СМИ США не намерены использовать аэропорт Кабула для осуществления авиаударов - Пентагон США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]