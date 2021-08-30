Ракетный обстрел кабульского аэропорта не помешал его работе - Белый дом

Недавний ракетный обстрел международного аэропорта Кабула не вызвал сбоев в его работе, о чем и было доложено президенту США Джо Байдену, говорится в обнародованном в понедельник заявлении Белого дома.
"Президента проинформировали, что операции в международном аэропорте имени Хамида Карзая нарушены не были, и (власти США - ИФ) вновь подтвердили, что командиры удвоили усилия с целью сделать все необходимое для защиты наших войск на месте событий", - отмечается в документе.
Ранее телеканал CNN сообщал, что по аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено пять ракет. По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны.
Также он выразил мнение, что за атакой стоят боевики афганского подразделения террористической группировки "Исламское государство" , но отметил, что быть уверенным в этом пока нельзя.
В субботу президент Байден предупредил, что американское военное командование ожидает новый теракт в районе кабульского аэропорта в течение 24 - 36 часов. Американцам было рекомендовано покинуть этот район.
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