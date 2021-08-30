Азербайджано-российский фармзавод R-Pharm к 2022г начнет производство первой партии лекарств

Азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств "R-Pharm" планирует до конца 2021 года начать производство лекарственных препаратов, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

"В настоящее время завершена процедура лицензирования, проводятся квалификационные работы на производстве и лабораториях, осуществляется трансфер технологий. Выпуск первых партий лекарственных препаратов на заводе ожидается уже в текущем году. Проектная мощность завода составляет 250 млн упаковок в год.", - отмечается в информации Торгового представительства на официальной странице в Facebook.

Согласно информации, производство позволит осуществлять выпуск лекарственных препаратов на пяти независимых участках и проводить весь спектр лабораторных испытаний.

Церемония открытия завода "R-Pharm MMC" на территории Пираллахинского промпарка состоялась в декабре 2019 года. Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.

Х.Насирзаде