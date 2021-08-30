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Здравоохранение 30.08.2021 11:07

Азербайджано-российский фармзавод R-Pharm к 2022г начнет производство первой партии лекарств

Азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств "R-Pharm" планирует до конца 2021 года начать производство лекарственных препаратов, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

"В настоящее время завершена процедура лицензирования, проводятся квалификационные работы на производстве и лабораториях, осуществляется трансфер технологий. Выпуск первых партий лекарственных препаратов на заводе ожидается уже в текущем году. Проектная мощность завода составляет 250 млн упаковок в год.", - отмечается в информации Торгового представительства на официальной странице в Facebook.

Согласно информации, производство позволит осуществлять выпуск лекарственных препаратов на пяти независимых участках и проводить весь спектр лабораторных испытаний.

Церемония открытия завода "R-Pharm MMC" на территории Пираллахинского промпарка состоялась в декабре 2019 года. Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.

Х.Насирзаде

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Тэги: RPHARM, ЗАВОД, ПРЕПАРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: b[email protected]