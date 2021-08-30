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Дальнее зарубежье 30.08.2021 12:34

Встреча главы минобороны Израиля с председателем ПНА носила рутинный характер - газета

На встрече министра обороны Израиля Бенни Ганца с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом обсуждались рутинные вопросы, существующие между двумя ведомствами, сообщила в понедельник газета "Едиот ахронот" со ссылкой на собственный источник, близкий израильскому премьер-министру Нафтали Беннету.

По его словам, "встреча Ганца с Абу Мазеном (Аббасом) предварительно была одобрена премьер-министром".

Встреча состоялась в Рамаллахе накануне и продолжалась два с половиной часа, из которых 40 минут Ганц и Аббас общались с глазу на глаз.

"Они коснулись ситуации обеспечения безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и пришли к соглашению о продолжении контактов по вопросам, поднятым во время этой встречи", - приводит "Едиот ахронот" выдержку из итогового коммюнике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНОБОРОНЫ, АББАС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]