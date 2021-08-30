Встреча главы минобороны Израиля с председателем ПНА носила рутинный характер - газета

На встрече министра обороны Израиля Бенни Ганца с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом обсуждались рутинные вопросы, существующие между двумя ведомствами, сообщила в понедельник газета "Едиот ахронот" со ссылкой на собственный источник, близкий израильскому премьер-министру Нафтали Беннету.
По его словам, "встреча Ганца с Абу Мазеном (Аббасом) предварительно была одобрена премьер-министром".
Встреча состоялась в Рамаллахе накануне и продолжалась два с половиной часа, из которых 40 минут Ганц и Аббас общались с глазу на глаз.
"Они коснулись ситуации обеспечения безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и пришли к соглашению о продолжении контактов по вопросам, поднятым во время этой встречи", - приводит "Едиот ахронот" выдержку из итогового коммюнике.
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