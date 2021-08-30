Глава МИД Германии выразил благодарность узбекскому коллеге за содействие в эвакуации из Афганистана

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на встрече в понедельник с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым поблагодарил Узбекистан за содействие в организации эвакуации иностранных граждан из Афганистана, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
"Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с текущей ситуацией в Афганистане. Хайко Маас выразил благодарность узбекской стороне за содействие в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана. Стороны высказали готовность в продолжении тесного сотрудничества на афганском направлении", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-германского сотрудничества.
Маас совершает региональное турне, в ходе которого помимо Узбекистана посетит Турцию, Таджикистан, Пакистан и Катар.
С 16 августа через Ташкент проходила эвакуация беженцев из Афганистана, из Кабула в транзитную зону аэропорта "Ташкент -3" военными самолетами бундесвера доставляли граждан Германии и других государств, а также афганцев, а уже оттуда они вывозились во Франкфурт-на-Майне самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.
МИД Узбекистана 20 августа заявил о том, что в настоящее время предпринимаются совместные усилия по эвакуации афганских беженцев с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией, Казахстаном с предоставлением им услуг по использованию инфраструктуры аэропортов, разрешений на пролёт через воздушное пространство, оказание необходимого технического и логистического содействия.
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