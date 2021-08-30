PASHA Sigorta стала страховщиком Госагентства ОМС по ДМС дата-центров

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло СК "PASHA Sigorta" для добровольного страхования дата-центров, принадлежащих Госагентству.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, со страховой компанией заключен контракт на один год, сумма которого составляет 9,904 тыс. манатов.

Х.Насирзаде