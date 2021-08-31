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Baxter ведет переговоры о покупке производителя медоборудования Hill-Rom за $10 млрд

Американская Baxter International Inc., работающая в сфере медицинских технологий, ведет переговоры о покупке производителя медицинского оборудования Hill-Rom Holdings Inc., которую оценивает в $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Baxter предлагает около $150 за акцию Hill-Rom, и стороны могут заключить соглашение к середине текущей недели.

Hill-Rom отклонила предыдущее предложение Baxter, оценивавшее ее в $144 за акцию.

Капитализация Hill-Rom составляет порядка $9 млрд, Baxter - около $37 млрд.

Hill-Rom, основанная в 1915 году, производит широкий круг оборудования для больниц, включая больничные кровати и медицинские мониторы для контроля состояния пациентов. Акции компании резко подорожали в июле, когда стало известно об интересе к компании со стороны Baxter. К закрытию рынка в пятницу их стоимость составила $132,9.

Согласно данным Dealogic, общий объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) в медицинском секторе США в этом году составил $399 млрд - это более чем в два раза выше объема сделок, заключенных за весь прошлый год.

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Тэги: США, МЕДТЕХНОЛОГИИ, КОМПАНИИ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]