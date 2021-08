Baxter ведет переговоры о покупке производителя медоборудования Hill-Rom за $10 млрд

Американская Baxter International Inc., работающая в сфере медицинских технологий, ведет переговоры о покупке производителя медицинского оборудования Hill-Rom Holdings Inc., которую оценивает в $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Baxter предлагает около $150 за акцию Hill-Rom, и стороны могут заключить соглашение к середине текущей недели.

Hill-Rom отклонила предыдущее предложение Baxter, оценивавшее ее в $144 за акцию.

Капитализация Hill-Rom составляет порядка $9 млрд, Baxter - около $37 млрд.

Hill-Rom, основанная в 1915 году, производит широкий круг оборудования для больниц, включая больничные кровати и медицинские мониторы для контроля состояния пациентов. Акции компании резко подорожали в июле, когда стало известно об интересе к компании со стороны Baxter. К закрытию рынка в пятницу их стоимость составила $132,9.

Согласно данным Dealogic, общий объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) в медицинском секторе США в этом году составил $399 млрд - это более чем в два раза выше объема сделок, заключенных за весь прошлый год.