Перенос встречи президентов США и Украины связан с истечением срока ультиматума талибов - пресс-секретарь Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" (...). И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим - и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме", - рассказал Никифоров агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы пониманием, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

"Относительно других встреч Зеленского в США - некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие - позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", - сказал он.

"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после - в Калифорнии", - отметил Никифоров.

Дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.