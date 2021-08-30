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Дальнее зарубежье 30.08.2021 11:48

Афганский журналист сообщил о 10 погибших в результате атаки американским беспилотником террориста ИГ в Кабуле

Жертвами атаки беспилотником армии США автомобиля боевика "Исламского государства" в пригороде Кабула стали 10 человек, сообщил в понедельник афганский журналист Муслим Ширзад.

Он привел имена и возраст погибших, среди которых семь детей в возрасте от двух до четырех лет.

"Все они гражданские лица и никаких связей с "Исламским государством - Хорасан" не имели" - отметил Ширзад в твиттере.

Ранее в Пентагоне признали, что жертвами атаки автомобиля боевика, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула, могли стать мирные граждане.

"Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей", - приводит CNN выдержку из заявления представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана

Удар по автомобилю был нанесен с беспилотника в густонаселенном квартале афганской столицы в воскресенье, в результате оказался разрушен жилой дом.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, АНТИТЕРРОР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]