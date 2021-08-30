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СНГ 30.08.2021 16:03

Президент Туркменистана готов содействовать созданию условий для установления мира в Афганистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем озвучил готовность содействовать процессам миростроительства в Афганистане.

"Мы выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами и методами. Туркменистан готов содействовать налаживанию контактов и созданию условий для скорейшего установления мира в Афганистане", - приводит слова Бердымухамедова Государственное информационное агентство Туркменистана в понедельник.

Он добавил, что в экономическом аспекте Туркменистан выступает за реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан - Афганистан - Пакистан, железных дорог, соединяющих транспортные системы двух стран.

Президент также отметил приверженность Туркменистана постоянной гуманитарной поддержке соседней страны, содействие процессам миростроительства в Афганистане.

Говоря о позиции Туркменистана относительно приема афганских беженцев, Бердымухамедов подчеркнул, что в непростых эпидемиологических условиях необходимо здраво принимать решения о приеме беженцев наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики.

В разговоре с Мишелем Бердымухамедов заявил, что Туркменистан предоставил десятки разрешений на пролет воздушным судам, эвакуирующим граждан из Афганистана. Президент заявил, что эта работа будет продолжена и в будущем.

Глава Туркменистана высказался за активизацию деятельности ООН, ОБСЕ и ЕС в содействии Афганистану.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЕС, АФГАНИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]