Президент Туркменистана готов содействовать созданию условий для установления мира в Афганистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем озвучил готовность содействовать процессам миростроительства в Афганистане.

"Мы выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами и методами. Туркменистан готов содействовать налаживанию контактов и созданию условий для скорейшего установления мира в Афганистане", - приводит слова Бердымухамедова Государственное информационное агентство Туркменистана в понедельник.

Он добавил, что в экономическом аспекте Туркменистан выступает за реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан - Афганистан - Пакистан, железных дорог, соединяющих транспортные системы двух стран.

Президент также отметил приверженность Туркменистана постоянной гуманитарной поддержке соседней страны, содействие процессам миростроительства в Афганистане.

Говоря о позиции Туркменистана относительно приема афганских беженцев, Бердымухамедов подчеркнул, что в непростых эпидемиологических условиях необходимо здраво принимать решения о приеме беженцев наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики.

В разговоре с Мишелем Бердымухамедов заявил, что Туркменистан предоставил десятки разрешений на пролет воздушным судам, эвакуирующим граждан из Афганистана. Президент заявил, что эта работа будет продолжена и в будущем.

Глава Туркменистана высказался за активизацию деятельности ООН, ОБСЕ и ЕС в содействии Афганистану.