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СНГ 30.08.2021 12:35

В России 18,3 тыс. новых случаев COVID-19, 792 умерших

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 тыс. 325 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 360 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 792 человека, в воскресенье сообщалось о 797 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 32.

По выздоровлении в России были выписаны 14 тыс. 180 пациентов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 901 тыс. 152 случая коронавирусной инфекции, 182 тыс. 429 умерших и 6 млн 162 тыс. 430 выписанных.

В Москве за сутки коронавирусом заболели 1424 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]