В России 18,3 тыс. новых случаев COVID-19, 792 умерших

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 тыс. 325 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 360 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 792 человека, в воскресенье сообщалось о 797 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 32.
По выздоровлении в России были выписаны 14 тыс. 180 пациентов.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 901 тыс. 152 случая коронавирусной инфекции, 182 тыс. 429 умерших и 6 млн 162 тыс. 430 выписанных.
В Москве за сутки коронавирусом заболели 1424 человека.
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