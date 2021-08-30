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СНГ 30.08.2021 12:40

Путин заверил Лукашенко, что Белоруссия всегда может рассчитывать на поддержку России

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Высоко ценим ваши усилия по укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Уверен, что ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Белоруссия будут и далее всемерно наращивать двусторонние связи на различных направлениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛУКАШЕНК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]