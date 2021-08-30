Путин заверил Лукашенко, что Белоруссия всегда может рассчитывать на поддержку России

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Высоко ценим ваши усилия по укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Уверен, что ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Белоруссия будут и далее всемерно наращивать двусторонние связи на различных направлениях.