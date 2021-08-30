Подозреваемая участница ИГ задержана в Баварии

Подозреваемая участница "Исламского государства" , гражданка ФРГ Дениз С. задержана в понедельник в Баварии, сообщает генпрокуратура ФРГ.

Женщину подозревают в пособничестве террористической группировке, по информации следователей, она собирала деньги для боевиков ИГ в Сирии в 2020 году, основной ее задачей было поддержание контактов с женщинами, участницами группировки.

Как ожидается, в течение дня суд решит, заключать ли задержанную под арест.