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Дальнее зарубежье 30.08.2021 19:32

В Кремле считают нужным обсуждать предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле, выяснить позицию талибов

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании в Кабуле зоны безопасности нужно обсуждать и выяснить отношение к этой идее со стороны талибов , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это - предложение, которое должно обсуждаться", - сказал он журналистам.

"Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное, очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана" - пояснил представитель Кремля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]