В Кремле считают нужным обсуждать предложение Макрона о зоне безопасности в Кабуле, выяснить позицию талибов

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании в Кабуле зоны безопасности нужно обсуждать и выяснить отношение к этой идее со стороны талибов , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это - предложение, которое должно обсуждаться", - сказал он журналистам.

"Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим, а главное, очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана" - пояснил представитель Кремля.