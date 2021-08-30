Лукашенко сообщил о консультациях ОДКБ и ШОС по Афганистану в сентябре

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о проведении консультаций ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана в сентябре.

"Поэтому и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались, я хочу еще поговорить с (Шавкатом) Мирзиёевым (президент Узбекистана - ИФ) о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ-ШОС. Все будет в Душанбе - руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с послом Таджикистана в Белоруссии Махмадшарифом Хакдодом.

"Только что разговаривал с вашим президентом (Таджикистана Эмомали Рахмоном - ИФ). Полчаса он как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками", - сказал Лукашенко.

Отметив, что у Таджикистана протяженная граница с Афганистаном, президент Белоруссии заявил: "Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более".

По словам Лукашенко, в телефонных разговорах, в том числе, с Рахмоном, обсуждалось согласование позиции по Афганистану по линии ОДКБ - ШОС. "Все это мы положили на плечи Эмомали Шариповича во время встречи в Душанбе (там пройдут саммиты ОДКБ и ШОС - ИФ) в середине сентября", - сказал белорусский президент.