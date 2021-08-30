Преобладание дельта-штамма COVID-19 в большинстве регионов РФ превысило 95% - глава центра Вектор

Преобладание дельта-штамма коронавирусной инфекции в большинстве регионов России достигло почти 100%, сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Большинство вариантов (коронавируса) вытеснено дельта-вариантом. Не только во всех регионах мира, но и в России. В большинстве субъектов встречаемость дельта-варианта превосходит уже 95%", - сказал Максютов в понедельник в ходе выступления в Российском обществе "Знание".

Он отметил, что в некоторых субъектах страны присутствие дельта-штамма отмечается в 99% случаях.

По словам Максютова, существующие вакцины, зарегистрированные в России и мире, эффективны против дельта-штамма COVID-19, но их эффективность меньше по сравнению с "уханьским" вариантом заболевания.

"Это вопрос времени. Уверен, что, в дальнейшем, модернизация вакцин от коронавируса будет проходить по аналогии с модификациями вакцин против гриппа", - подчеркнул глава центра "Вектор".