Пентагон знал о неминуемой угрозе аэропорту Кабула, но решил повременить с ограничением эвакуации

Командование США было осведомлено о неизбежной террористической угрозе для аэропорта Кабула, однако не закрыло доступ к воротам Abbey воздушной гавани из-за продолжающейся эвакуации британцев, сообщает в понедельник издание Politico со ссылкой на данные трех секретных телефонных переговоров, состоявшихся в минувшую среду.

Согласно записям секретных переговоров, за 24 часа до теракта у кабульского аэропорта, который 26 августа унес жизни примерно 200 человек, включая 13 американских военных, шеф Пентагона Ллойд Остин проинструктировал по видеосвязи своих подчиненных подготовиться к неизбежному "событию с массой жертв".

"Я не верю, что люди осознают неимоверную степень риска на месте событий", - приводит Politico слова Остина из записей переговоров.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечал, что по данным разведки, отделение группировки ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан" - планирует комплексную атаку.

В свою очередь командиры, вышедшие на связь из Кабула, отметили, что ворота Abbey, куда направляют американцев для входа в аэропорт, представляют собой место наивысшей опасности.

В ходе другого разговора американские командиры предложили закрыть ворота Abbey к полудню четверга 26 августа. Но американское руководство решило оставить ворота открытыми дольше, чем хотели бы командиры, чтобы позволить британцам, ускорившим темпы эвакуации, вывозить свой персонал, собранный в близлежащей гостинице Baron Hotel.

Один из представителей Минобороны США подтвердил Politico, что несмотря на всю подготовительные меры, угрозу аэропорту все равно было бы невозможным устранить полностью.

В ходе переговоров командиры, находившиеся в кабульском аэропорту, рассказали, что боевики движения "Талибан", предпринимают повышенные меры безопасности, расширяют охранный периметр вокруг аэропорта, оттесняют собравшиеся у аэропорта толпы. Однако американская сторона выражала беспокойство в связи с недостаточным сотрудничеством со стороны талибов или в связи с тем, что они не пускали в аэропорт лиц, имевших право эвакуироваться из страны.

Во время одного из разговоров глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи указывал, что у США нет выбора, кроме как положиться на талибов для обеспечения безопасной эвакуации. Однако он указывал, что чем больше США будут оставаться в Кабуле, тем меньше талибы будут желать сотрудничать, несмотря на угрозу от "Вилаята Хорасан".

"Мы не сможем вытащить всех. Мы вытащим 90 - 95%", - цитирует Маккензи Politico, однако, как уточняет издание, из материалов переговоров неясно, говорил ли он об американцах или всех, кто хочет выехать из Афганистана.

В итоге, несмотря на инициативы командиров, ворота Abbey не были закрыты пораньше, подчеркивает Politico. Однако на момент атаки эвакуируемые Великобританией лица в эту зону не прибыли, и теракт не привел к жертвам среди британцев.

Между тем, в связи с публикацией Politico представитель Пентагона Джон Кирби заявил о недопустимости раскрытия конфиденциальной информации, ставящей под удар американские войска в то время, как эвакуация из Кабула продолжается. Кирби отмечал, что власти США призывали Politico воздержаться от обнародования подобных сведений, полученных "незаконным" путем. В свою очередь Белый дом от дальнейших комментариев отказался, а с британской стороной у Politico связаться не получилось.

США планируют 31 августа завершить в аэропорту Кабула эвакуацию гражданских лиц, стремящихся покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан.