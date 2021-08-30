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Здравоохранение 30.08.2021 18:02

Вакцина от COVID-19 в виде спрея может стать доступной не ранее, чем через год - глава центра Вектор

Вакцина от коронавируса COVID-19 в виде спрея для носа может стать доступной для людей не раньше осени 2022 года, заявил гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований, я полагаю, что это перспектива следующей осени", - заявил Максютов, выступая в Российском обществе "Знание".

26 апреля в Роспатенте сообщили "Интерфаксу", что Центр им. Гамалеи получил патент на интраназальную вакцину от коронавируса. "НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи подал две заявки на применение вакцины против COVID-19 путем интраназального введения и сочетанного интраназального и внутримышечного введения. Впервые запатентована форма вакцины против COVID-19 в виде спрея", - сказали в Роспатенте.

12 июня глава центра Александр Гинцбург сообщил, что интраназальная форма вакцины "Спутник V" - в виде спрея для носа - может быть использования для профилактики COVID-19 у маленьких детей.

Позже Гинцбург сообщил, что доклинические испытания вакцины "Спутник V в виде спрея для носа завешены, в настоящее время решается вопрос о его финансировании.

В центре "Вектор" в марте сообщали, что планируют также разработать интраназальную форму для своей вакцины "ЭпиВакКорона".

В настоящее время все применяемые в РФ для массовой вакцинации от COVID-19 препараты вводят с помощью двух уколов, в случае со "Спутником Лайт" - однократно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]