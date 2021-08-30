Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений - Собянин

В столице еженедельно фиксируется падение заболеваемости коронавирусом, ситуация с COVID-19 одна из лучших по стране, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве ситуация (с заболеваемостью коронавирусом), пожалуй, одна из лучших среди регионов страны. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализации: они снизились до минимальных значений прошлых периодов", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
Вместе с тем он отметил, что необходимо продолжать соблюдать осторожность из-за приближения осенне-зимнего периода.
"Будем смотреть, как ситуация будет развиваться, и принимать необходимые меры", - сказал мэр.
За последние сутки в Москве выявили более 1,4 тыс. случаев COVID-19. Заболеваемость в столице держится примерно на одном уровне четвертый день подряд.
24 августа сообщалось о выявлении в городе 1 тыс. 105 случаев инфицирования, это стало минимальным значением с 10 марта.
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