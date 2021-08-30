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Дальнее зарубежье 30.08.2021 21:04

ЕС заморозил помощь развитию Афганистана до гарантий талибами международных обязательств

В ЕС идут дискуссии по дальнейшим шагам в отношении Афганистана в сферах миграции, безопасности, развития и гуманитарной помощи, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"В настоящий момент Европейский союз и его институты приняли решение, что наши программы по развитию (Афганистана) будут заморожены и приостановлены до того, как станет понятным развитие ситуации, и мы будем уверены, что на местах соблюдаются необходимые условия", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Стано ответил на вопрос об отношении ЕС к призыву России не замораживать афганские золотовалютные резервы за рубежом и возможном участии Евросоюза в международной конференции по экономическому восстановлению Афганистана, предложенной Москвой.

"Я также могу вам напомнить, что многие члены "Талибана" находятся под санкциями ЕС в соответствии с санкциями ООН, и если это не изменится, Еврокомиссия не изменит своего решения. Мы не изменим позиции, пока не увидим заслуживающих доверия гарантий относительно действий "Талибана" в Афганистане в том, что касается его международных обязательств", - заявил представитель Борреля, уточнив, что речь, в частности, идет об уважении основополагающих прав человека, особенно прав женщин и меньшинств.

"Дискуссии о том, как можно было бы управлять этой ситуацией, и вопросы о размораживании или дополнительном замораживании, - всё это будет обсуждаться с точки зрения данных критериев. Это станет одной из тем, которую поднимут министры иностранных дел (стран ЕС - ИФ) позднее на этой неделе во время встречи в Словении", - подытожил Стано.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]