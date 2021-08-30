ЕС заморозил помощь развитию Афганистана до гарантий талибами международных обязательств

В ЕС идут дискуссии по дальнейшим шагам в отношении Афганистана в сферах миграции, безопасности, развития и гуманитарной помощи, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
"В настоящий момент Европейский союз и его институты приняли решение, что наши программы по развитию (Афганистана) будут заморожены и приостановлены до того, как станет понятным развитие ситуации, и мы будем уверены, что на местах соблюдаются необходимые условия", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Стано ответил на вопрос об отношении ЕС к призыву России не замораживать афганские золотовалютные резервы за рубежом и возможном участии Евросоюза в международной конференции по экономическому восстановлению Афганистана, предложенной Москвой.
"Я также могу вам напомнить, что многие члены "Талибана" находятся под санкциями ЕС в соответствии с санкциями ООН, и если это не изменится, Еврокомиссия не изменит своего решения. Мы не изменим позиции, пока не увидим заслуживающих доверия гарантий относительно действий "Талибана" в Афганистане в том, что касается его международных обязательств", - заявил представитель Борреля, уточнив, что речь, в частности, идет об уважении основополагающих прав человека, особенно прав женщин и меньшинств.
"Дискуссии о том, как можно было бы управлять этой ситуацией, и вопросы о размораживании или дополнительном замораживании, - всё это будет обсуждаться с точки зрения данных критериев. Это станет одной из тем, которую поднимут министры иностранных дел (стран ЕС - ИФ) позднее на этой неделе во время встречи в Словении", - подытожил Стано.
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Попытки армян представить Шушу как армянский город провалились - Алиев
Венгрия заключит с Газпромом контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год - через Сербию и Австрию
Рост ВВП стран ОЭСР во II квартале ускорился до 1,6%
Азербайджан остается в обновленном ЕС списке стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде
Вакцина от COVID-19 в виде спрея может стать доступной не ранее, чем через год - глава центра Вектор
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений - Собянин
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог