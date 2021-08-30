Социал-демократы Германии в случае прихода к власти выстроят прагматичные отношения с Москвой - политолог

Следует ожидать прагматичный курс Берлина в отношениях с Москвой, если Ангелу Меркель на посту федерального канцлера сменит лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"Внешнюю политику Берлина определяет канцлер, и если это все-таки будет Шольц, то для российско-германских отношений это неплохо. Шольц относится к России более конструктивно, чем Лашет (Армин Лашет, кандидат в канцлеры от блока христианских партий - ИФ). Нынешний лидер социал-демократов прошел школу таких социал-демократов, занимавших пост канцлера, как Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. Полагаю, что Шольц подберет себе советника, который будет ему помогать двигаться в сторону более прагматичных отношений с Москвой", - сказал Рар "Интерфаксу" в понедельник.

По оценке эксперта, если СДПГ наберет по итогам выборов наибольшее количество голосов, то у партии будут два варианта формирования коалиции.

"Шольц сможет занять пост канцлера, если будет создана коалиция с партией зеленых, поскольку христианские демократы никогда не согласятся на роль младшего партнера по формированию коалиции. Скорее всего, Шольцу придется создавать коалицию с зелеными и партией свободных демократов. Если свободные демократы откажутся, то у Шольца будет вариант коалиции с зелеными и партией "Левые". В таком случае, Германия сильно полевеет, и будет взят курс на повышение налогов, укрепление социальной политики", - сказал собеседник агентства.

За четыре недели до выборов в бундестаг СДПГ укрепляет лидерство в рейтингах и увеличивает отрыв от главного соперника - блока христианских партии ХДС/ХСС. Таковы данные опроса, проведенного институтом Insa по заказу воскресного издания Bild am Sonntag. Если бы выборы состоялись на этой неделе, то за социал-демократов проголосовали бы 24% избирателей, за ХДС/ХСС - 21%, за зелёных - 17%.