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ТЭК 30.08.2021 16:06

Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 в понедельник составляет $72,81 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,63 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]