Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 в понедельник составляет $72,81 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,63 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.
Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.
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