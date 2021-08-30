Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 в понедельник составляет $72,81 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,63 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.