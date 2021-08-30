Житель Азербайджана подорвался на мине в Кяльбаджаре

Житель Дашкесанского района подорвался на мине в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

"Ашраф Тагиев, занимаясь сельскохозяйственной деятельностью на территории под названием "Тякгая" Кяльбаджарского района, подорвался на мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По факту ведется расследование.