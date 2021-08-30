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Происшествия 30.08.2021 16:07

Житель Азербайджана подорвался на мине в Кяльбаджаре

Житель Дашкесанского района подорвался на мине в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

"Ашраф Тагиев, занимаясь сельскохозяйственной деятельностью на территории под названием "Тякгая" Кяльбаджарского района, подорвался на мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По факту ведется расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДАШКЕСАН, МИНА, ПОДРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]