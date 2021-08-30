США за сутки эвакуировали из Кабула более 1,2 тыс. человек, общее число вывезенных превысило 122 тыс.

Американские военные за сутки вывезли из Кабула 1,2 тыс. человек, таким образом, общее число эвакуированных превысило 122 тыс., сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Белый дом.

По данным Белого дома, за 24 часа с раннего утра 29 августа совершено 26 военных рейсов, на которых перевезли около 1,2 тыс. человек. Еще 50 эвакуированных вывезли из Кабула на рейсах сил коалиции.

Как указывает WSJ, в Белом доме отметили, что в целом с конца июля США переместили около 122,3 тыс. человек. Из них 116.7 тыс. эвакуировали за период с 14 августа.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Таким образом, у США осталось менее двух суток на завершение процесса эвакуации.

Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана