В ООН призывают не закрывать границы перед беженцами из Афганистана

Странам мира не следует перекрывать границы для людей, уезжающих из Афганистана, заявил в понедельник верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"В то время как мы продолжаем выступать за открытые границы, больше стран должны взять на себя гуманитарную ответственность", - приводит слова из его заявления телеканал CNN.

Он напомнил, что соседствующие с Афганистаном Пакистан и Иран дали прибежище более чем 2 млн зарегистрированных афганских беженцев - свыше 90% от их общего числа.

Также он заявил, что 39 млн жителей Афганистана, которые останутся в стране после прекращения эвакуационной операции западных стран, потребуется помощь. При этом, указал Гранди, 3,5 млн афганцам пришлось покинуть места жительство из-за конфликта в стране, из них более 500 тыс. стали перемещенными лицами с начала 2021 года.

Он добавил, что на фоне "лишь только начинающегося" гуманитарного кризиса в Афганистане программа помощи населению этой страны серьезно недофинансирована.