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В ООН призывают не закрывать границы перед беженцами из Афганистана

Странам мира не следует перекрывать границы для людей, уезжающих из Афганистана, заявил в понедельник верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"В то время как мы продолжаем выступать за открытые границы, больше стран должны взять на себя гуманитарную ответственность", - приводит слова из его заявления телеканал CNN.

Он напомнил, что соседствующие с Афганистаном Пакистан и Иран дали прибежище более чем 2 млн зарегистрированных афганских беженцев - свыше 90% от их общего числа.

Также он заявил, что 39 млн жителей Афганистана, которые останутся в стране после прекращения эвакуационной операции западных стран, потребуется помощь. При этом, указал Гранди, 3,5 млн афганцам пришлось покинуть места жительство из-за конфликта в стране, из них более 500 тыс. стали перемещенными лицами с начала 2021 года.

Он добавил, что на фоне "лишь только начинающегося" гуманитарного кризиса в Афганистане программа помощи населению этой страны серьезно недофинансирована.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]