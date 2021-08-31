В ООН призывают не закрывать границы перед беженцами из Афганистана

Странам мира не следует перекрывать границы для людей, уезжающих из Афганистана, заявил в понедельник верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"В то время как мы продолжаем выступать за открытые границы, больше стран должны взять на себя гуманитарную ответственность", - приводит слова из его заявления телеканал CNN.
Он напомнил, что соседствующие с Афганистаном Пакистан и Иран дали прибежище более чем 2 млн зарегистрированных афганских беженцев - свыше 90% от их общего числа.
Также он заявил, что 39 млн жителей Афганистана, которые останутся в стране после прекращения эвакуационной операции западных стран, потребуется помощь. При этом, указал Гранди, 3,5 млн афганцам пришлось покинуть места жительство из-за конфликта в стране, из них более 500 тыс. стали перемещенными лицами с начала 2021 года.
Он добавил, что на фоне "лишь только начинающегося" гуманитарного кризиса в Афганистане программа помощи населению этой страны серьезно недофинансирована.
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Попытки армян представить Шушу как армянский город провалились - Алиев
Цены на нефть снижаются перед встречей ОПЕК+, Brent подешевела до $73,19 за баррель
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
Венгрия заключит с Газпромом контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год - через Сербию и Австрию
Азербайджан остается в обновленном ЕС списке стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде
Вакцина от COVID-19 в виде спрея может стать доступной не ранее, чем через год - глава центра Вектор
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений - Собянин
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог