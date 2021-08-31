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ВОЗ доставил в Мазари-Шариф первую после захвата талибами власти в Афганистане партию лекарств

Самолет с лекарствами и медикаментами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приземлился в городе Мазари-Шарифе на северо-западе Афганистане в понедельник в 12:25 по местному времени, сообщил директор Регионального бюро организации для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль Мандхари.

По его словам, это первая поставка медикаментов в Афганистан с тех пор, как страна перешла под контроль движения "Талибан".

"После нескольких дней непрерывной работы по поиску решения я рад сообщить, что сегодня мы смогли частично пополнить запасы медицинских учреждений в Афганистане и гарантировать, что на данный момент услуги здравоохранения, поддерживаемые ВОЗ, могут продолжаться", - заявил Мандхари.

В Афганистан доставлено 12,5 тонн груза, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тыс. человек. Лекарства и медикаменты будут немедленно распределены в 40 медицинских учреждений, находящихся под управлением ВОЗ, в 29 провинциях Афганистана.

Самолет, предоставленный правительством Пакистана, был загружен группой материально-технического обеспечения ВОЗ в Дубае, и оттуда вылетел в аэропорт Мазари-Шарифа.

Это первый из трех рейсов, запланированных Международными авиалиниями Пакистана для восполнения острой нехватки лекарств и медицинских препаратов в Афганистане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]