ВОЗ доставил в Мазари-Шариф первую после захвата талибами власти в Афганистане партию лекарств

Самолет с лекарствами и медикаментами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приземлился в городе Мазари-Шарифе на северо-западе Афганистане в понедельник в 12:25 по местному времени, сообщил директор Регионального бюро организации для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль Мандхари.

По его словам, это первая поставка медикаментов в Афганистан с тех пор, как страна перешла под контроль движения "Талибан".

"После нескольких дней непрерывной работы по поиску решения я рад сообщить, что сегодня мы смогли частично пополнить запасы медицинских учреждений в Афганистане и гарантировать, что на данный момент услуги здравоохранения, поддерживаемые ВОЗ, могут продолжаться", - заявил Мандхари.

В Афганистан доставлено 12,5 тонн груза, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тыс. человек. Лекарства и медикаменты будут немедленно распределены в 40 медицинских учреждений, находящихся под управлением ВОЗ, в 29 провинциях Афганистана.

Самолет, предоставленный правительством Пакистана, был загружен группой материально-технического обеспечения ВОЗ в Дубае, и оттуда вылетел в аэропорт Мазари-Шарифа.

Это первый из трех рейсов, запланированных Международными авиалиниями Пакистана для восполнения острой нехватки лекарств и медицинских препаратов в Афганистане.