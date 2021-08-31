ВОЗ доставил в Мазари-Шариф первую после захвата талибами власти в Афганистане партию лекарств

Самолет с лекарствами и медикаментами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приземлился в городе Мазари-Шарифе на северо-западе Афганистане в понедельник в 12:25 по местному времени, сообщил директор Регионального бюро организации для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль Мандхари.
По его словам, это первая поставка медикаментов в Афганистан с тех пор, как страна перешла под контроль движения "Талибан".
"После нескольких дней непрерывной работы по поиску решения я рад сообщить, что сегодня мы смогли частично пополнить запасы медицинских учреждений в Афганистане и гарантировать, что на данный момент услуги здравоохранения, поддерживаемые ВОЗ, могут продолжаться", - заявил Мандхари.
В Афганистан доставлено 12,5 тонн груза, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи более 200 тыс. человек. Лекарства и медикаменты будут немедленно распределены в 40 медицинских учреждений, находящихся под управлением ВОЗ, в 29 провинциях Афганистана.
Самолет, предоставленный правительством Пакистана, был загружен группой материально-технического обеспечения ВОЗ в Дубае, и оттуда вылетел в аэропорт Мазари-Шарифа.
Это первый из трех рейсов, запланированных Международными авиалиниями Пакистана для восполнения острой нехватки лекарств и медицинских препаратов в Афганистане.
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Попытки армян представить Шушу как армянский город провалились - Алиев
Цены на нефть снижаются перед встречей ОПЕК+, Brent подешевела до $73,19 за баррель
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
Венгрия заключит с Газпромом контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год - через Сербию и Австрию
Азербайджан остается в обновленном ЕС списке стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде
Вакцина от COVID-19 в виде спрея может стать доступной не ранее, чем через год - глава центра Вектор
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений - Собянин
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог