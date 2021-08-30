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Дальнее зарубежье 30.08.2021 17:01

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел кабульского аэропорта

Террористическая группировка ИГ объявила о своей ответственности за запуск в понедельник нескольких ракет по международному аэропорту Кабула, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.

"Солдаты Халифата атаковали международной аэропорт Кабула при помощи шести ракет типа "Катюша", - говорилось в заявлении ИГ.

Ранее телеканал CNN сообщал, что по аэропорту Кабула в понедельник утром было выпущено несколько ракет. По словам собеседника телеканала, для отражения атаки была задействована система противоракетной обороны.

Позднее в Белом доме признали факт обстрела, подчеркнув, что он не помещал функционированию аэропорта.

В минувший четверг в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]