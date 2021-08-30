В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончалось 39 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 421,103 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 10 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 39 человек (накануне - 41). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 592.

От COVID-19 вылечились 362,898 тыс. человек (+1 тыс. 770 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 52 тыс. 613 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 191 тестов на коронавирус против 16 тыс. 536 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 442,244 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде