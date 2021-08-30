В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончалось 39 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 421,103 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 тыс. 10 случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 39 человек (накануне - 41). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 592.
От COVID-19 вылечились 362,898 тыс. человек (+1 тыс. 770 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 52 тыс. 613 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 191 тестов на коронавирус против 16 тыс. 536 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 442,244 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Попытки армян представить Шушу как армянский город провалились - Алиев
Президент Алиев: «По моему поручению это логово дьявола в Шуше было уничтожено»
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Equinor запустила проект, продлевающий добычу газа крупнейшего месторождения в Северном море
Россия и Турция обсуждают привлечение финансирования в проект АЭС "Аккую"
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Визит Лукашенко в Россию планируется в начале сентября - Песков
Число жертв взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана увеличилось до 15 человек
Узбекистан оказывает содействие в транзите афганцев, но не принимает беженцев на своей территории - МИД Узбекистана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог