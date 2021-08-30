Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая

Азербайджанские танкисты в полуфинале конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021", сразятся с командами России, Казахстана и Китая, сообщает сайт Минобороны.

Полуфинал состоится 31 августа, отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, конкурс "Танковый биатлон" проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2021" с 22 августа по 4 сентября.

Э.Шафиев