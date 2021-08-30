Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0231 GBR   2.3412 TRY   0.2035

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 68.74 1.32 Brent 72.70 1.63

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 30.08.2021 17:23

Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая

Азербайджанские танкисты в полуфинале конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021", сразятся с командами России, Казахстана и Китая, сообщает сайт Минобороны.

Полуфинал состоится 31 августа, отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, конкурс "Танковый биатлон" проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2021" с 22 августа по 4 сентября.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТАНКИСТЫ, КОНКУРС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]