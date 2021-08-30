На польско-белорусской границе задержана группа поляков, пытавшихся разрушить заграждение против мигрантов

На границе с Белоруссией в районе села Уснаж-Гурны польские пограничники задержали 13 человек, которые пытались разрушить пограничное заграждение, говорится в сообщении на сайте Радио Польши.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал попытку разрушить заграждение, установленное для защиты от наплыва мигрантов, неприемлемой ситуацией.
"Это граница государства, и пограничная служба обязана в таких случаях реагировать. Если кто-то, руководствуясь какими угодно мотивами, пытается разрушить пограничное заграждение или перейти границу, пограничная служба должна реагировать, потому что в ее обязанности входит не только защита от внешнего проникновения, но также от пересечения границы в другую сторону", - сказал Пшидач.
Среди 13 задержанных - 12 поляков и один гражданин Нидерландов. При попытке разрушить пограничное заграждение задержан глава совета фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек, который в июне этого года был задержан по подозрению в предоставлении ложных сведений и отмывании денег.
Несколько дней назад замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский направил в прокуратуру уведомление о статье Бартоша Крамека, опубликованной в Gazeta Wyborcza, в которой тот призывал разбирать заграждения на польско-белорусской границе.
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