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СНГ 30.08.2021 17:52

На польско-белорусской границе задержана группа поляков, пытавшихся разрушить заграждение против мигрантов

На границе с Белоруссией в районе села Уснаж-Гурны польские пограничники задержали 13 человек, которые пытались разрушить пограничное заграждение, говорится в сообщении на сайте Радио Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач назвал попытку разрушить заграждение, установленное для защиты от наплыва мигрантов, неприемлемой ситуацией.

"Это граница государства, и пограничная служба обязана в таких случаях реагировать. Если кто-то, руководствуясь какими угодно мотивами, пытается разрушить пограничное заграждение или перейти границу, пограничная служба должна реагировать, потому что в ее обязанности входит не только защита от внешнего проникновения, но также от пересечения границы в другую сторону", - сказал Пшидач.

Среди 13 задержанных - 12 поляков и один гражданин Нидерландов. При попытке разрушить пограничное заграждение задержан глава совета фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек, который в июне этого года был задержан по подозрению в предоставлении ложных сведений и отмывании денег.

Несколько дней назад замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский направил в прокуратуру уведомление о статье Бартоша Крамека, опубликованной в Gazeta Wyborcza, в которой тот призывал разбирать заграждения на польско-белорусской границе.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]