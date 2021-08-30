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СНГ 30.08.2021 18:11

Узбекистан оказывает содействие в транзите афганцев, но не принимает беженцев на своей территории - МИД Узбекистана

Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, а оказывает содействие в их транзите, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, а оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана, обнародованном в понедельник.

В ведомстве напомнили, что в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из республики исключительно воздушным путем.

Таким образом, МИД Узбекистана опроверг сообщения некоторых СМИ о том, страна готова принимать беженцев из Афганистана.

"Сегодня по некоторым каналам информационных агентств и сайтов в интернете распространилась информация о "готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане", - сказано в сообщении.

В связи с этим, пресс-служба внешнеполитического ведомства проинформировала, что в целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" (Сурхандарьинская область Узбекистана, граничит с Афганистаном) не осуществляется. Также отмечено, что в ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" на узбекско-афганской границе не планируется.

При этом в министерстве подчеркнули, что "любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан".

"Узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - добавили в МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]