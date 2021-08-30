Число жертв взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана увеличилось до 15 человек

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области (на юге Казахстана), таким образом число жертв увеличилось до 15 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС республики.
"Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
По информации пресс-службы, продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.
Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.
При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 15 человек и около ста - пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.
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