Число жертв взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана увеличилось до 15 человек

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области (на юге Казахстана), таким образом число жертв увеличилось до 15 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС республики.

"Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

По информации пресс-службы, продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, спровоцировавший серию взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 15 человек и около ста - пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.