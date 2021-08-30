Цена газа в Европе превысила $600/тыс. куб. м

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник вечером продолжила рост, взяв отметку 49,26 евро за кВт.ч, или $600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" (MOEX: GAZP) действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.