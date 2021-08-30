"Дочка" NEQSOL Holding в Украине во II квартале увеличила выручку и чистую прибыль на 20%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2021 года увеличил выручку на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,912 млрд гривен.
Согласно финансовому отчету компании, показатель OIBDA увеличился на 31% и достиг 2,844 млрд грн., маржа OIBDA составила 57,9% (во втором квартале 2020 года - 52,6%). Чистая прибыль выросла на 20% - до 1,211 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба "Vodafone Украина", основным фактором роста показателей стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах.
Также отмечено постепенное восстановление доходов от роуминга. Выручка от роуминга увеличилась на 22%. "Потребление данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему, "доковидному" уровню уже в следующем году", - говорится в пресс-релизе.
Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU возрос на 21%, до 83,1 грн. Абонентская база во втором квартале 2021 года составила 18,9 млн пользователей. При этом наблюдался рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений (с 2,1 млн абонентов во втором квартале 2020 года до 2,4 млн), особенно благодаря увеличению количества новых подключений в сегменте интернета вещей IoT. Количество IoT-пользователей за год увеличилась на 30% - до 1 млн.
Капитальные инвестиции в отчетный период составили 584 млрд грн. и в основном были направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета.
"Vodafone Украина" - второй по основным показателям оператор мобильной связи в стране (после "Киевстара"). В конце 2019 года российская компания "МТС" продала "ВФ Украина" группе NEQSOL Holding, в которую входит азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell. Сумма сделки составила $734 млн. Несмотря на смену собственника, оператор продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с одноименной международной группой.
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Попытки армян представить Шушу как армянский город провалились - Алиев
Азербайджан остается в обновленном ЕС списке стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде
Вакцина от COVID-19 в виде спрея может стать доступной не ранее, чем через год - глава центра Вектор
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений - Собянин
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Социал-демократы Германии в случае прихода к власти выстроят прагматичные отношения с Москвой - политолог
Социал-демократы на 5% обогнали партию Меркель после предвыборных дебатов - опрос
ЕС заморозил помощь развитию Афганистана до гарантий талибами международных обязательств
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог