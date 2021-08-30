"Дочка" NEQSOL Holding в Украине во II квартале увеличила выручку и чистую прибыль на 20%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2021 года увеличил выручку на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,912 млрд гривен.

Согласно финансовому отчету компании, показатель OIBDA увеличился на 31% и достиг 2,844 млрд грн., маржа OIBDA составила 57,9% (во втором квартале 2020 года - 52,6%). Чистая прибыль выросла на 20% - до 1,211 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Vodafone Украина", основным фактором роста показателей стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах.

Также отмечено постепенное восстановление доходов от роуминга. Выручка от роуминга увеличилась на 22%. "Потребление данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему, "доковидному" уровню уже в следующем году", - говорится в пресс-релизе.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU возрос на 21%, до 83,1 грн. Абонентская база во втором квартале 2021 года составила 18,9 млн пользователей. При этом наблюдался рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений (с 2,1 млн абонентов во втором квартале 2020 года до 2,4 млн), особенно благодаря увеличению количества новых подключений в сегменте интернета вещей IoT. Количество IoT-пользователей за год увеличилась на 30% - до 1 млн.



Капитальные инвестиции в отчетный период составили 584 млрд грн. и в основном были направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета.

"Vodafone Украина" - второй по основным показателям оператор мобильной связи в стране (после "Киевстара"). В конце 2019 года российская компания "МТС" продала "ВФ Украина" группе NEQSOL Holding, в которую входит азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell. Сумма сделки составила $734 млн. Несмотря на смену собственника, оператор продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с одноименной международной группой.