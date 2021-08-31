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Дальнее зарубежье 31.08.2021 02:43

В Албании ужесточили контроль за ограничениями из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

В Албании на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят дополнительный контроль за соблюдением ограничительных мер, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В стране увеличили на час длительность комендантского часа - он действует с 23:00 до 06:00 утра по местному времени. В помещениях требуется обязательное ношение масок. За нарушение этих требований физическим лицам теперь грозит штраф до $48, для юридических лиц - до $6,6 тыс.

Подобные ограничения действовали ранее летом, однако жесткого контроля за их соблюдением не было, отмечает агентство.

Кроме того, министр здравоохранения Республики Албания Огерта Манастирлиу также предупредила, что в скором времени будет введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

Средний показатель заболеваемости коронавирусом в Албании составляет более 900 случаев в сутки, это в 100 раз выше, чем примерно месяц назад. Накануне в стране выявили 768 случаев заражения коронавирусом. Около 50% населения Албании получили как минимум первую дозу вакцины от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЛБАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]