В Албании ужесточили контроль за ограничениями из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

В Албании на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводят дополнительный контроль за соблюдением ограничительных мер, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
В стране увеличили на час длительность комендантского часа - он действует с 23:00 до 06:00 утра по местному времени. В помещениях требуется обязательное ношение масок. За нарушение этих требований физическим лицам теперь грозит штраф до $48, для юридических лиц - до $6,6 тыс.
Подобные ограничения действовали ранее летом, однако жесткого контроля за их соблюдением не было, отмечает агентство.
Кроме того, министр здравоохранения Республики Албания Огерта Манастирлиу также предупредила, что в скором времени будет введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.
Средний показатель заболеваемости коронавирусом в Албании составляет более 900 случаев в сутки, это в 100 раз выше, чем примерно месяц назад. Накануне в стране выявили 768 случаев заражения коронавирусом. Около 50% населения Албании получили как минимум первую дозу вакцины от COVID-19.
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