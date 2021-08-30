США не исключают новых атак террористов против аэропорта Кабула - Пентагон

Американские военные исходят из того, что угроза атак террористов против аэропорта Кабула все еще актуальна, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Это реальная и конкретная угроза", - сказал он на брифинге.

Более того, Кирби отметил, что финальная фаза операция в аэропорту сопряжена с особо сильной угрозой.

"Эта операция с самого начала была опасной. Однако теперь мы переживаем особенно опасный период", - заявил представитель Пентагона.

Кирби предупредил, что из соображений безопасности не будет предоставлять данных о планах военных в Кабуле на 31 августа.

Ожидается, что во вторник США завершат военную операцию в аэропорту афганской столицы по эвакуации гражданских, не желающих оставаться в захваченной движением "Талибан" стране. Ранее Пентагон заявлял, что пока в аэропорту будут еще оставаться военные США, эвакуация гражданских лиц будет продолжаться.