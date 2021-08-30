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США не исключают новых атак террористов против аэропорта Кабула - Пентагон

Американские военные исходят из того, что угроза атак террористов против аэропорта Кабула все еще актуальна, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Это реальная и конкретная угроза", - сказал он на брифинге.

Более того, Кирби отметил, что финальная фаза операция в аэропорту сопряжена с особо сильной угрозой.

"Эта операция с самого начала была опасной. Однако теперь мы переживаем особенно опасный период", - заявил представитель Пентагона.

Кирби предупредил, что из соображений безопасности не будет предоставлять данных о планах военных в Кабуле на 31 августа.

Ожидается, что во вторник США завершат военную операцию в аэропорту афганской столицы по эвакуации гражданских, не желающих оставаться в захваченной движением "Талибан" стране. Ранее Пентагон заявлял, что пока в аэропорту будут еще оставаться военные США, эвакуация гражданских лиц будет продолжаться.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАБУЛ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]