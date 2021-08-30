Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0231 GBR   2.3412 TRY   0.2035

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 68.74 1.32 Brent 72.70 1.63

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 30.08.2021 21:28

Азербайджан остается в обновленном ЕС списке стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде

Совет ЕС в очередной раз обновил в понедельник список стран и территорий для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антиковидных ограничений.

"Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В частности, из этого "льготного" списка исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США. В нем остаются 18 стран и территорий, для въезда из которых в ЕС "государства-члены должны постепенно отменить ограничения на несущественные (в том числе туристические - ИФ) поездки".

Это Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Китай - при условии подтверждения взаимности.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Но "государство-член не может принять решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом".

России по-прежнему нет в списке стран, для которых ЕС рекомендует ослаблять антиковидные ограничения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, СТРАНЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


ЕК начала выплаты странам Евросоюза из фонда восстановления после коронавируса Глава ЕК объявила о полной вакцинации от COVID-19 60% всех взрослых жителей стран ЕС ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19 Россия и Китай лучше ЕС ведут информационную кампанию в борьбе с коронавирусом - Боррель В ЕС могут к лету ввести цифровой "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]