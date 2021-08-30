Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Ховаева.

"Байрамов поздравил Ховаева с новым назначением. Ховаев, в свою очередь, заявил, что его нынешний визит в Баку носит ознакомительный характер", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана,

По данным ведомства, Байрамов также проинформировал Ховаева о текущей ситуации в регионе, о мероприятиях, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период и о возможности с устранением фактора оккупации нормализации отношений с Арменией на основе международных принципов.

Байрамов также заявил о полной бесперспективности реваншиской позиции Еревана и о необходимости использования сторонами возможности для сотрудничества.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам реализации положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху и осуществлении мер доверия", - сообщает ведомство.

Н.Аббасова