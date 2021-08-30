Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0231 GBR   2.3412 TRY   0.2035

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 68.74 1.32 Brent 72.70 1.63

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 30.08.2021 21:59

Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Ховаева.

"Байрамов поздравил Ховаева с новым назначением. Ховаев, в свою очередь, заявил, что его нынешний визит в Баку носит ознакомительный характер", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана,

По данным ведомства, Байрамов также проинформировал Ховаева о текущей ситуации в регионе, о мероприятиях, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период и о возможности с устранением фактора оккупации нормализации отношений с Арменией на основе международных принципов.

Байрамов также заявил о полной бесперспективности реваншиской позиции Еревана и о необходимости использования сторонами возможности для сотрудничества.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам реализации положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху и осуществлении мер доверия", - сообщает ведомство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МГ/ОБСЕ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России обсудили перспективу восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Новгородские бизнесмены в августе обсудят возможность выхода на рынок Азербайджана Российская Nordwind Airlines с 18 августа начнет полеты из Перми в Баку МИД Азербайджана выразил соболезнования России в связи с крушением вертолета на Камчатке Россельхознадзор разрешил поставки яблок с 8 предприятий Азербайджана РФ принимает активное участие в обсуждении вопроса размещения пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы - посол

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]