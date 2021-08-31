Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 августа ЦБА установил на уровне 2,0091 манат/1EUR (30 августа - 2,0070 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 августа оставил на уровне 0,0231 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков