Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 августа ЦБА установил на уровне 2,0091 манат/1EUR (30 августа - 2,0070 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 августа оставил на уровне 0,0231 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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