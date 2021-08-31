Талибы после вывода сил США объявили о полной независимости Афганистана

Движение "Талибан" объявило, что Афганистан по-настоящему независим после отлёта из страны последних американских военных, сообщает Sky News.
Талибы отметили, что отныне Афганистан "полностью независим".
Ранее западные СМИ сообщали, что мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод сил США из Афганистана.
Отмечалось, что в городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.
Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана.
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