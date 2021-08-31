Аэропорт Кабула остался без авиадиспетчеров, нормально работать не может, заявили в управлении гражданской авиации США

Международный аэропорт Кабула после отлёта оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может в штатном режиме выполнять свои функции, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).
"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолёты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность", - приводит CNN выдержки из заявления FAA.
Также ведомство запретило американским самолётам перелёты над большей частью Афганистана.
В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В последние дни именно армия США обеспечивала функционирование аэропорта. В августе мировое сообщество активно обсуждало, какая страна могла бы в дальнейшем обеспечивать работу аэропорта, равно как и его безопасность. В частности, готовность заниматься этим выражала Турция.
Аэропорт Кабула теперь под контролем захватившего власть в Афганистане движения "Талибан". Предполагается, что у его бойцов нет опыта, необходимого для налаживания безопасного функционирования крупного международного аэропорта.
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