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Дальнее зарубежье 31.08.2021 09:36

Аэропорт Кабула остался без авиадиспетчеров, нормально работать не может, заявили в управлении гражданской авиации США

Международный аэропорт Кабула после отлёта оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может в штатном режиме выполнять свои функции, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолёты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность", - приводит CNN выдержки из заявления FAA.

Также ведомство запретило американским самолётам перелёты над большей частью Афганистана.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В последние дни именно армия США обеспечивала функционирование аэропорта. В августе мировое сообщество активно обсуждало, какая страна могла бы в дальнейшем обеспечивать работу аэропорта, равно как и его безопасность. В частности, готовность заниматься этим выражала Турция.

Аэропорт Кабула теперь под контролем захватившего власть в Афганистане движения "Талибан". Предполагается, что у его бойцов нет опыта, необходимого для налаживания безопасного функционирования крупного международного аэропорта.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]