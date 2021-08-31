В Луизиане проводят восстановительные работы от последствий урагана Ида

В Луизиане, значительно пострадавшем от последствий урагана Ида штате США, проводят восстановительные и спасательные операции, при этом некоторые жители могут остаться без электричества на месяц, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Так, по словам председателя прихода (административно-территориальная единица штата) Сент-Джон Жаклин Хотард, на его территории провели работы по спасению 800 человек, около 18 тыс. жителей все еще остаются без электричества. Она отметила, что из-за урагана на территории прихода выпало большое количество осадков, на протяжении нескольких часов свирепствовали разрушительные ветры, а также был опасный штормовой нагон.
"Это худшее стихийное бедствие, которое я когда-либо видела в Сент-Джоне", - приводит CNN слова Хотард.
В понедельник на территории прихода ввели комендантский час, который продлится до 07:00 вторника по местному времени .
Власти еще одного прихода Сент-Чарльз попросили жителей, которые эвакуировались до приближения урагана, еще несколько дней не возвращаться в свои дома, поскольку улицы по-прежнему завалены обломками, деревьями и оборванными линиями электропередач. Специальные бригады проводят в приходе работы по восстановлению водоснабжения.
"Если вы эвакуировались и можете остаться в месте эвакуации еще несколько дней, мы очень рекомендуем сделать именно так. Когда вы вернетесь, вам нужно будет принести домой все, что вам нужно как минимум на неделю, в том числе еду, лед, воду и топливо", - говорится в заявлении властей.
Более того, по их данным, "весьма вероятно, что приход на месяц останется без электричества".
Шериф Сент-Чарльза Грег Шампань также со вчерашнего дня ввел комендантский час. Он продлится до 05:00 вторника по местному времени (12:00 мск).
В электроэнергетической компании Entergy заявили, что в Новом Орлеане - самом густонаселенном городе Луизианы - восстановление электроснабжения может занять более трех недель. Как сообщала глава компании Деанна Родригез, примерно 90% пользователям доступ к нему восстановят раньше, однако жителям наиболее пострадавших районов придется подождать.
Спасатели по всей Луизиане получали сообщения о жителях, которым пришлось забираться на чердаки или крыши домов из-за повышения уровня воды в результате наводнений. Накануне в ходе спасательных операций в городе Слайделл некоторых людей переместили в более безопасные места в нижней части города.
Мэр Слайделла Грег Кромер сообщил, что из-за сбоев работы сотовой связи, спасателям иногда приходилось самим искать тех, кто нуждался в помощи.
Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье вечером. Он нанес штату значительный ущерб, а также привел к гибели как минимум одного человека. На данный момент Ида стих до тропического шторма, он движется над западной частью штата Миссисипи. В то же время он еще может вызвать наводнения в штатах Теннеси и Огайо.
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