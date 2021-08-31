Токио намерен переместить диппредставительство в Афганистане из Кабула в Доху

Япония планирует переместить посольство в Афганистане в Катар, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленных японских дипломатов.

По их данным, дипломатическую миссию Токио в Кабуле ранее временно переместили в Турцию, однако теперь намерены продолжать обеспечивать дипломатические контакты с Афганистаном через Катар, поскольку там есть офис движения "Талибан".

Как сообщает AP, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил журналистам во вторник, что его переговоры с лидерами региона позволяют предположить, что Доха, столица Катара, приобретет еще большее политическое значение.