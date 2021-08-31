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Дальнее зарубежье 31.08.2021 14:15

Токио намерен переместить диппредставительство в Афганистане из Кабула в Доху

Япония планирует переместить посольство в Афганистане в Катар, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленных японских дипломатов.

По их данным, дипломатическую миссию Токио в Кабуле ранее временно переместили в Турцию, однако теперь намерены продолжать обеспечивать дипломатические контакты с Афганистаном через Катар, поскольку там есть офис движения "Талибан".

Как сообщает AP, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил журналистам во вторник, что его переговоры с лидерами региона позволяют предположить, что Доха, столица Катара, приобретет еще большее политическое значение.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АФГАНИСТАН, ПОСОЛЬСТВО, КАТАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]