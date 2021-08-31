Талибы будут стараться показать миру меньший радикализм, чтобы получить инвестиции, рассчитывают на помощь Пакистана, Китая и Турции

Движение "Талибан" после ухода военных США с территории Афганистана предпримет попытку убедить мировое сообщество в способности стать нормальным игроком, с которым можно поддерживать экономическое сотрудничество, считает научный директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Полагаю, что от талибов можно ожидать всего, что угодно, но они сегодня явно заинтересованы в том, чтобы легитимизироваться, пытаются получить признание мирового сообщества. Ключевую роль для них играет Пакистан. Талибы также рассчитывают на Китай, Турцию как инвесторов. Россию, ряд государств Аравийского полуострова, например, ОАЭ, и, возможно, Саудовскую Аравию", - сказал Наумкин во вторник "Интерфаксу".
"Талибы хотят показать себя вменяемыми международными игроками, которые не будут повторять зверства, совершенные в первый период пребывания у власти в 1996-2001 годах. Можно предположить, что они попытаются продемонстрировать некоторую терпимость и благожелательное отношение к принятым нормам поведения в международном сообществе", - сказал собеседник агентства.
"Талибы осознают, что без поддержки извне они не выживут. Остаётся под вопросом их отношение к наркобизнесу. "Талибан" сейчас настаивает на том, что будет выкорчевывать наркобизнес. Возможно, так и случится. Но в тяжёлой ситуации у "Талибана" не останется иного выхода, как фактически поддерживать бизнес, связанный с наркотиками, чтобы выживать. И главное, не поссориться с региональными лидерами и вождями племён, которые привыкли выращивать опиум и на этом зарабатывать", - сказал академик.
"Как будут выстраиваться отношения талибов с Западом, пока не ясно. Быстрой нормализации отношений ни у кого не будет. Все будут проявлять осторожность, и наблюдать, как "Талибан" станет вести себя. Здесь ещё не сказано последнее слово группировок среди талибов, конкурирующих между собой и имеющих много противоречий. Поэтому нельзя исключать каких-то внутренних дрязг, которые могут осложнить ситуацию", - отметил востоковед.
Что касается позиции Москвы, то здесь все будет зависеть от того, насколько талибы будут готовы бороться с международным терроризмом. "С точки зрения интересов России важно, чтобы с территории Афганистана, находящегося под контролем талибов, не исходила угроза терроризма. Будет ли "Талибан" решительно бороться с запрещёнными в России структурами, такими, как ИГИЛ, "Аль Каида", и Исламским движением Восточного Туркестана, представляющим особую угрозу для Китая, пока сказать трудно", - сказал Наумкин.
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